المنذري: هدفي استعادة مكاني في «الإمبراطور»

المصدر: دبي - علي شدهان

عبر سلطان المنذري، حارس مرمى فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن سعادته الغامرة بالعودة مجدداً إلى التدريبات مع فريقه الأصفر بعد شفائه التام من الإصابة التي حرمته طويلاً من الدفاع عن عرين الفهود في غالبية مباريات الموسم الملغي، لافتاً إلى أنه يعمل بقوة وجد من أجل استعادة مكانه الطبيعي في التشكيلة الأساسية في الوصل خلال الموسم الجديد.

مثنياً على أداء زملائه حراس مرمى الفهود خلال فترة غيابه. وأوضح قائلاً: عشت فترة طويلة من الغياب عن فريقي بسبب الإصابة، والآن شفيت تماماً، وعدت إلى التدريبات، وهدفي الأساسي خدمة فريقي عبر استعادة مكاني الطبيعي في التشكيلة الأساسية في الوصل خلال الموسم الجديد، وأشكر زملائي حراس مرمى الإمبراطور الذين قدموا أداءً مميزاً ومستويات باهرة خلال بطولات الموسم الملغي، ومن الطبيعي أن يكون التحدي بيننا قوياً ومشروعاً من اجل تقديم الأفضل والأحسن للوصل في الموسم الجديد.

وأضاف: كلنا في الوصل، نعمل بروح الفريق الواحد سعياً إلى وضع الإمبراطور على منصات التتويج، حريصون جميعاً على تحقيق أحلام وطموحات كل الوصلاوية، وهذا يتطلب من اللاعبين تقديم أرقى المستويات الفنية داخل الملعب. وأشار سلطان المنذري، إلى أنه يطمح إلى أن يكون الوصل بوابته نحو تمثيل المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، معتبراً ذلك، حلماً كبيراً يعمل بإخلاص وحرص من اجل تحقيقه.

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