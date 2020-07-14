مها البريكي تتأهل إلى نصف نهائي مونديال الجامعات لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: وام

واصلت الطالبة مها سيف سالم البريكي تألقها في بطولة العالم الجامعية الإلكترونية لكرة القدم، حيث فازت على اللاعبة الأرجنتينية ميدلاند بـ11 هدفا مقابل هدفين في منافسات ربع النهائي، وهي النتيجة التي قادتها للتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي المونديال الجامعي.

وكانت البطلة الإماراتية قد تأهلت للدور ربع النهائي، بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وتعادل فيما لم تتلق سوى هزيمة واحدة في مباراة تحصيل حاصل بعد أن ضمنت التأهل، حيث فازت في المباراة الافتتاحية على لاعبة زامبيا بهدف مقابل لاشيء، وحققت الفوز على لاعبة الهند بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتألقت في المباراة الثالثة بفوزها على لاعبة البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادلت في المباراة الرابعة مع لاعبة استراليا بهدف لكل منهما، ثم خسرت في المباراة الأخيرة في الدور التمهيدي من لاعبة السعودية.

وأشاد الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي رئيس الاتحاد العربي بالمستوى الكبير للاعبة الامارات في ذلك المحفل العالمي، مشيرا إلى أن تلك النتائج تؤكد على تطور الرياضة الجامعية في دولة الامارات، كما يعكس مدى الاهتمام برياضة المرأة في الجامعة وخارجها.

وأوضح أن الرياضة الجامعية هي إحدى الروافد المهمة لمنتخباتنا الوطنية في جميع اللعبات الفردية والجماعية، متمنيا أن تواصل مها البريكي نجاحاتها في البطولة،بصعود منصة التتويج العالمية حتى تكتمل الفرحة.

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