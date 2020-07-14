شباب الأهلي يطلب مهلة إضافية للرد على المحترفين

المصدر: متابعة- العوضي النمر

وافقت لجنة لانضباط في اتحاد الكرة على طلب نادي شباب الأهلي بمهلة إضافية للرد على مذكرات رابطة المحترفين واتحاد الكرة حتى تاريخ 22 يوليو بدلا من اليوم، كما قررت اللجنة النظر في رد شباب الأهلي في جلسة يوم 23 من الشهر الجاري.

ومن ثم تبدأ المداولات القانونية الخاصة بشكوى شباب الأهلي بعدم قانونية إجراء دعوة مجلس إدارة رابطة المحترفين لعقد جمعية عمومية طارئة لإقرار زيادة عدد فرق دوري الخليج العربي من عدمه بعد قرار عدم استكمال المسابقة على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

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