الشارقة يتعاقد مع حميد جمعة وغلوم

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

‏تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم مع الكابتن حميد جمعة ربيع ليكون مدرباً لفريق تحت 12 سنة، كما تم التعاقد مع نجم الشارقة والمنتخب الوطني السابق "المونديالي" حسين غلوم مساعداً لمدرب فريق تحت 15 سنة، وذلك في إطار استكمال الأجهزة الفنية لفرق المراحل السنية بالنادي.

يذكر أن حميد جمعة هو أبن المدرب جمعة ربيع الذي جدد النادي مؤخراً عقده مديراً فنيا لفرق المراحل السنية لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، ويحظى قطاع المراحل السنية بنادي الشارقة باهتمام كبير من إدارة النادي التي تحرص بدورها على رفده بالكوادر الفنية المميزة.

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