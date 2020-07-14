سلطان القاسمي يعيّن عيسى الحزامـي رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2020م، بشأن تعيين رئيس لمجلس الشارقة الرياضـي.

ويقضي المرسوم الأميري بأن يعيَّن عيسى عـلي هلال بن زاهـر الحزامـي رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي بدرجة رئيس دائرة.

كما يصدر مرسوم أميري لاحق بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي في دورته الجديدة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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