علي سالمين: طموحي لقب مع الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف الدولي علي سالمين نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، النقاب عن أنه يطمح إلى إحراز لقب بقميص الإمبراطور، منوها إلى أنه يفكر دائما بإنجاز مع المنتخب الوطني، خصوصا بعد دعوته إلى القائمة الموسعة لـ "الأبيض" في مشواره ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ "مونديال" 2022، وكأس آسيا 2023.

فترة انقطاع

وأوضح قائلا: عدنا مع فريق الوصل إلى التدريبات بعد فترة انقطاع طويلة بسبب "فايروس كورونا"، وأملنا كبير بالعودة القوية بعد استكمال تحضيراتنا الفنية والبدنية، ودائما طموحي إحراز لقب مع الوصل بتعاون وتكاتف جميع زملائي في الفريق الأصفر، وتفكيري أيضاً منصب باتجاه تحقيق إنجاز مع المنتخب الوطني، وأنا سعيد جدا بدعوتي للانضمام إلى المنتخب في القائمة الموسعة خلال المعسكر الأول في الإمارات.

فرصة سانحة

وعن العودة للتدريبات، قال: نأمل أن تشكل العودة للتدريبات بعد فترة الانقطاع الطويلة، فرصة سانحة للعمل بجدية وحرصا من أجل إكمال برنامج التحضير والإعداد بالشكل المطلوب، استعدادا للموسم الجديد الذي سيكون مختلفا في تفاصيل كثيرة، الفرق كلها عاشت فترة توقف طويلة بسبب "كورونا"، ولذلك، أتوقع أن يكون التحدي كبيرا والمنافسة شرسة، ولكن نحن في الوصل، نأمل بأن نكون في المقدمة.

شكراً للوصلاوية

وأبدى ارتياحه لتجديد تعاقده مع الوصل، لافتا إلى أن الإمبراطور هو خياره الأول دائما، موجها الشكر إلى قيادة النادي وإدارته على التمسك القوي به، مشددا على أنه لم يفكر بالرحيل بعيدا عن الوصل قبل تجديد التعاقد، مشيدا بدعم جماهير الوصل له، ومنوها إلى أنه سيقدم أفضل ما لديه لرد الجميل لأبناء النادي، موجها الشكر إلى جميع الوصلاوية.

إعادة تأهيل

وأشار علي سالمين إلى أنه حرص خلال فترة توقف النشاط بسبب "كورونا"، على إكمال برنامج إعادة تأهيله من الإصابة التي لحقت به في الموسم الملغى، وحرمته من فرصة الدفاع عن الوصل في الكثير من المباريات، لافتا إلى أنه عازم على العودة بصورة أقوى مع الوصل في الموسم الجديد، مشيداً بدور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفهود في إكمال مراحل عودته إلى الملاعب.

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