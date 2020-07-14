كورونا «وجه الخير» على النجم الواعد

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

في الوقت الذي تضرر فيه كثيرون من تبعات فيروس «كورونا»، كان موسم 2019-2020، «وجه خير» على حارب عبد الله (17 سنة)، لاعب شباب الأهلي الواعد، بإظهار نجوميته في بداية الموسم المُلغى، والتفوق الدراسي في آخره. واستفاد حارب في الموسم المُلغى، من إلزام الأندية بمشاركة 3 لاعبين تحت السن في مباريات كأس الخليج العربي، ليضع قدمه على أول طريق النجومية، بالمشاركة مع شباب الأهلي في مباريات المسابقة، ثم حصل على فرصته في عدد من مباريات دوري الخليج العربي قبل الإلغاء.

ومنذ أيام قليلة، حقق حارب التفوق في امتحانات الشهادة الثانوية بنسبة 91.1%، بعدما استفاد من فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس «كورونا»، في التحصيل العلمي لتحقيق معدل نجاح عال. والآن، يستعد اللاعب الصاعد لبدء التدريبات مع شباب الأهلي بعد غد الخميس، بعدما اجتاز الفحوص الطبية.

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