المحرزي: مسافي لا يحتاج لِمن يُخطط له

المصدر: (مسافي – محمد فضل)

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن ناديه لا يحتاج لمن يخطط له، وهو يعرف كيف يُخطط وكيف يتعامل ويتكيف مع وضعه المادي، وتابع: «صحيح أن مسافي ناد فقير مادياً، لكنهُ غني برجاله» ودائماً ما يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم على الرغم من الحوافز الضعيفة، التي تمنح لهم.

وأشار المُحرزي إلى أن أي مدرب يعمل مع مسافي محظُوظ، مُشدداً على أن إدارة النادي تعرف كيف تُسيّر الأمور، وهي ليست بحاجة لمن يخطط لها. وتابع المحرزي: إن الفريق الأول سيعمل على تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم المقبل كما اعتاد دائماً، وذلك عندما يحين موعد انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى.

ولفت رئيس مجلس إدارة مسافي إلى أن لقب الحصان الأسود، الذي يُميز الفريق الأول في كل موسم لم يأت من فراغ، حيث يظل مسافي الذي يتبع لإمارة رأس الخيمة رقماً صعباً وعقبة في طريق معظم الأندية، التي دائماً ما تعاني عندما تخوض مبارياتها على ملعب «الرُعب» هنا في مسافي. على صعيد متصل بدأ مسافي تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل، وهو ينتظر قرار الاتحاد بخصوص بدء الإعداد للدوري والكأس، ونوه المحرزي بأن ملعب مسافي جاهز لاستقبال الموسم .

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