تيغالي: أنتظر تجمع المنتخب بفارغ الصبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال سيباستيان تيغالي مهاجم النصر وثاني الهدافين التاريخيين لدوري الخليج العربي، إنه ينتظر بفارغ الصبر انضمامه لتجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقرر يوم 22 يوليو الجاري، وذلك بعد استدعائه في القائمة الموسعة التي أعلن عنها الكولومبي خورخي بينتو المدير الفني للأبيض، مؤكداً أنه سيسعى لتقديم كل ما يملك للمنتخب بعد منحه فرصة ارتداء قميص الأبيض.

وأضاف تيغالي: «سعيد باستدعائي لقائمة المنتخب الوطني لخوض أول تجمع تحت قيادة المدير الفني الجديد، وهي اللحظة التي كنت أنتظرها، وسأنتظر الأيام المقبلة بفارغ الصبر للمشاركة في تدريبات المنتخب، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأحصل على ثقة المدير الفني للمنتخب».

وأشار تيغالي إلى أن الكولومبي خورخي بينتو حقق إنجازات لا يمكن إغفالها خاصة مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2014 في البرازيل، وقال: «لم أكن أعلم الكثير عن المدير الفني الجديد للمنتخب، ولكنه مدرب جيد للغاية وحقق إنجازات مهمة، ولكن الأهم في المرحلة المقبلة وجود تفاهم وانسجام بين المدرب ولاعبي المنتخب للوصول إلى الهدف الأساسي وهو قيادة الأبيض في مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم».

مرحلة مهمة

وتابع: «بالتأكيد المنتخب الوطني يدخل مرحلة مهمة للغاية في مشوار التصفيات التي ستعود في شهر أكتوبر المقبل، والجميع مطالب بالتكاتف والتركيز على المباريات المتبقية من المرحلة الأولى من التصفيات لتجاوزها ومواصلة المشوار».

وشدد تيغالي على أن التعامل مع كل مباراة على حدة خلال المشوار القادم للمنتخب هو الطريق لتجاوز الدور الأول من التصفيات، من دون النظر حالياً إلى إمكانية التأهل لكأس العالم من عدمه، موضحاً:

«علينا التفكير في كل مباراة على حدة، لأن المهم هو التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، والتركيز في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الإعداد والمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام الأردن وطاجيكستان في شهر سبتمبر المقبل»، لافتاً إلى أن التواصل الجيد بين المدرب واللاعبين سيسهل الكثير من الأمور في تلك الفترة.

وأكد أن الأبيض يملك لاعبين على مستوى عال وليس من الصعب بالنسبة له إيجاد طريقة للتفاهم، خاصة وأنه يعرف جميع اللاعبين، كما أن التواصل مع كايو وليما سهل بالنسبة له، مشيراً إلى أنه والثنائي كايو وليما عليهم إثبات قدرتهم على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

وأوضح تيغالي أنه انخرط في تدريبات النصر التي تسير بشكل جيد بعد عودة التدريبات مرة أخرى.

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