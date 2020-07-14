فارس الوصل يترجل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

فقدت الكرة الإماراتية، أمس، أحد نجومها الكبار، لاعباً وحكماً، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى، سعيد عبد الله، لاعب نادي الوصل ومنتخب الإمارات سابقاً، ويُعدّ الراحل من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ الوصل؛ إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، وهو أحد الذين أسهموا في دخول النادي سجل الأبطال بمسابقة الدوري العام لكرة القدم.

كما كان الفقيد من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، ومثّل الأبيض في العديد من الاستحقاقات الإقليمية والقارية، وظهر بشكل لافت في دورة الخليج الخامسة ببغداد عام 79، كما لعب بخليجي مسقط 1984، وسجل في مرمى الكويت. في المقابل، جاءت أبرز محطاته على المستوى الإداري، توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.

القسم الرياضي في صحيفة «البيان» ينعى المغفور له، بإذن الله، سعيد عبد الله إبراهيم المستريح النعيمي، لاعب الوصل والمنتخب الوطني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام السابق، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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