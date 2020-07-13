خورفكان يُدشن إعداده الاربعاء ويترقب وصول الأجانب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل



قررت شركة كرة القدم بنادي خورفكان بدء الاعداد الداخلي تأهباً للموسم الكروي الجديد يوم بعد غدٍ الاربعاء بملعب النادي ، وكانت الشركة قد دشنت اليوم مرحلة الفحوصات الطبية للاعبين المواطنين في انتظار اكتمال شمل بقية اللاعبين بحضور المحترفين الأجانب يوم الاربعاء وكذلك وصول المدرب الاسباني راؤول كانيدا في قادم الايام .

من ناحية اخرى اكملت شركة خورفكان تعاقدها مع اللاعب السوداني وليد سراج " مقيم " قادماً من نادي العين على سبيل الاعارة للموسم الكروي المقبل .

كما وافقت شركة الجزيرة على تمديد اعارة اللاعب الشاب فيصل المُطروشي لموسم آخر فضلاً عن اقتراب عامر مبارك لاعب النصر السابق من التوقيع في كشوفات نسور خورفكان بعقد حُر حيث تبقت بعض التفاصيل البسيطة لإكمال الصفقة

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