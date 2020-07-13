27 لاعباً في بداية اعداد نمور كلباء الداخلي

المصدر: كلباء - محمد فضل - تصوير - زيشان احمد

بحضور اكثر من 27 لاعبا دشن اتحاد كلباء اعداده الداخلي بحضور مدرب الفريق الاول الاورجوياني خورخي داسيلفا وطاقمه المعاون فضلا عن تواجد ثنائي النمور الاجنبي التوجولي بينال مالابا والبرازيلي واندرسون

وقبيل انطلاقة التدريبات قام اللاعبون بتطبيق بروتكول العودة وذلك باتباع قاعدة التباعد الاجتماعي والجسدي

واكد يوسف البيرق اداري الفريق الاول للكرة بنادي كلباء بانه تم توزيع اللاعبين على اكثر من ملعب مشيرا الى حضور كافة اللاعبين المواطنين وكذلك المقيمين الذين تم تجديد التعاقد معهم خلال الفترة الماضية

وحرصت شركة كرة القدم بنادي كلباء برئاسة علي كانو على توفير كل الاحتياجات للاعبين ومتابعة التدريبات عن بعد مع التوصية بضرورة تطبيق بروتكول عودة النشاط الرياضي.

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