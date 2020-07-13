خورفكان يطلب تمديد إعارة المطروشي من الجزيرة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

خاطبت شركة كرة القدم بنادي خورفكان نظيرتها في نادي الجزيرة بخصوص تمديد إعارة اللاعب الشاب فيصل المطروشي «21» عاماً، والذي انتقل لصفوف الخُور خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

كما تنوي الشركة أيضاً تجديد عُقود الثنائي أحمد عيسى وعادل سبيل لموسم آخر وإلحاقهم بمدافع الفريق عبد العزيز إسماعيل الذي وافق على البقاء مع نسور خورفكان للموسم الكروي القادم.

من ناحية أخرى بات لاعب النصر السابق عامر مبارك على أبواب خورفكان بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً كبيراً بين الطرفين وتبقت بعض التفاصيل الطفيفة لإتمام صفقة انتقال عامر مبارك رسمياً إلى النادي الذي سبق وأن صال وجال والده مبارك غانم محققاً مع فريق الخليج سابقاً افضل الإنجازات..

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