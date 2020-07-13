العين يستقبل منتسبيه العائدين من الخارج بالورود

المصدر: العين - البيان الرياضي

استقبلت شركة نادي العين لكرة القدم بنادي العين، استقبالاً لائقاً بجميع المنتسبين إلى النادي وفريق الكرة الأول العائدين من الخارج، وتضمنت التجهيزات باقات من الورود الجميلة، والحلوى، وضعت عليها بطاقات حملت عبارات رائعة بأربع لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وتم تصميم كل بطاقة على حدة بصورة ولغة الشخص المعني بالرسالة، الأمر الذي كان له الأثر الواضح على مشاعر وأحاسيس العيناوية القادمين إلى الدولة من أوطانهم..

وعبر العائدون عن سعادتهم بالعودة، وقال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، لحظة وصوله «لقد عدت إلى بيتي»، وحصل اللاعب الفرنسي إدريس مزاوياني، على بطاقتي تهنئة، الأولى بالوصول إلى الدولة والثانية بمناسبة زواجه قبل أيام قلائل، وكان برفقته مواطنه عمر ياسين والبرازيلي جوناتاس دي سانتوس.

من ناحية أخرى منح المدرب بيدرو إيمانويل مهاجم الفريق التوغولي، لابا كودجو راحة لمدة أسبوع، بعدها سيلتحق بتدريبات الفري.

كما تقرر أن يصل كايو فجر الثلاثاء، الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، في حين يصل البرازيلي إيريك مينيزيس فجر يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي كان مقرراً وصوله فجر الغد بسبب ظروف الطيران، على أن ينضم بقية اللاعبين وفقاً لجدول الوصول قبل انطلاقة المرحلة الأولى من الإعداد في العين.

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