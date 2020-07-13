عجمان يبدأ التدريبات الصباحية اليوم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

ينتقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، صباح اليوم، لمواصلة تدريباته داخل الصالة الرياضية بالنادي، بعد حصتين في المساء، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي، الذي وضعه المدير الفني أيمن الرمادي للموسم الجديد، بمشاركة اللاعبين المواطنين نظراً لتأخر المحترف الغاني وليام أوسو، الذي يتوقع وصوله نهاية الأسبوع الحالي، فيما تجري الترتيبات بين الجهاز الفني وإدارة النادي لاستكمال ملف المحترفين الأجانب، بعد حسم الرأي حول البرازيلي فاندر فييرا، والبحث عن محترفين أجانب آخرين، وتقام التدريبات حالياً تحت إشراف المدير الفني الرمادي، ومساعد المدرب محمد سعد، ومدرب الحراس عمر أحمد، على أن ينضم لهم المدرب العام محمد عدلي، والمعد البدني سردار محمد قريباً بعد عودتهما للدولة.

وأوضح المدير الفني أيمن الرمادي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» أن برنامج الإعداد للموسم الجديد تحدد له فترة 6 أسابيع، وهي مناسبة تتنوع فيها مراحل الإعداد بين الصالة والملعب، حتى الوصول للمباريات التجريبية، وقال الرمادي إن المعسكر الخارجي لم يتحدد، وستكون هناك فترة راحة قصيرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال: إن الجهاز الفني يركز حالياً على تنفيذ برنامج الإعداد بغض النظر عن توفر الظروف المناسبة للمعسكر الخارجي من عدمها. وكان عجمان تعاقد مع 5 لاعبين مواطنين حتى الآن هم المهاجم راشد حسن «28 سنة»، قادماً من خورفكان، والمدافعان عبد الله صالح وسعد سرور من الفجيرة والإمارات، ولاعب الوسط سليمان ناصر من العين، والظهير الأيسر محمد سرواش من النصر.

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