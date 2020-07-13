ملفات مهمة تنتظر الصربي جُوران مع «الذئاب»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنتظر الصربي جُوران توفاريتش مدرب الفجيرة الجديد، والذي حل بديلاً عن الإيطالي فيفياني العديد من الملفات المُهمة على طاولة الذئاب، ويتصدر موضوع التعاقد مع المحترفين الأجانب أولى تلك الملفات، وذلك عقب استغناء شركة إدارة النادي عن الأجانب الأربعة وهم: الغاني أرنست أسانتي والثلاثي البرازيلي جيفرسون، فيرناندو غبراييل، وجوناثان، ولذلك سيكون لشركة كرة القدم اجتماعات مع جوران، لترشيح عدد من الأسماء التي يحتاج إليها الفريق وفقاً للمراكز المطلوبة في صفوف الفريق.

ويأتي ثاني الملفات التي تنتظر المدرب الصربي، قرار البدء بفترة الإعداد، التي تقرر لها الأسبوع المقبل، وكذلك تحديد المباريات الودية، التي تسبق انطلاقة الموسم سبتمبر المقبل، فضلاً عن تحديد مقر معسكر الفريق، الذي سيكون داخلياً، والذي لن يتم تحديد وجهته إلا بعد الاستماع إلى رأي جوران.

محطات

يعتبر التعاقد مع الفجيرة المحطة الرابعة للصربي جوران في دورينا، حيث سبق له الإشراف على تدريب اتحاد كلباء، الذي انتقل منه لبني ياس، ثم عاد منتصف الموسم الكروي الماضي ليتولى تدريب خورفكان، قبل أن يتولى المهمة الرابعة مع الذئاب، وسيكون مُطالباً بالحفاظ على نتائجه السابقة، التي حققها مع الأندية التي أشرف عليها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز