مدرب الرديف يقود تدريبات حتا

المصدر: دبي- علي الظاهري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، تدريباته مساء غداً على استاد حمدان بن راشد في النادي، رغم غياب المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، المقرر وصوله بعد يومين، بسبب تأخره في إجراءات السفر.

وسيقود تدريبات الفريق، مسري عبيد مدرب الرديف لمدة يومين، حتى وصول كونتيس، الذي تنتظره ملفات شائكة، أبرزها ملف المحترفين الأجانب، حيث ستشمل تدريبات اللاعبين المواطنين فقط، إلى جانب الفئات الأخرى من المواليد والمقيمين. وسيعمل الجهاز الفني على تحديد رؤيته تجاه بعض الأجانب، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي دانيل أمورا، المرشح بقوة للاستمرار مع «الإعصار» في الموسم المقبل، إضافة إلى مواطنه المدافع كلايتون سانتوس، أحد العناصر المرشحة للبقاء في حتا، بينما ما زالت الشكوك تحوم حول تجديد إعارة البرازيلي صامويل روزا من النصر إلى حتا.

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