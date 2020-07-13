«الآسيوي»: مبخوت أمل «الأبيض» في تصفيات المونديال

المصدر: أبوظبي - وام

احتفى الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الجزيرة علي مبخوت، حيث أعد تقريراً موسعاً عنه وبثه على صفحته الرئيسية تحت عنوان «مبخوت يحمل آمال الإمارات مجدداً».

يأتي ذلك مع اقتراب موعد المعسكر الأول لمنتخب الإمارات لكرة القدم تحت قيادة مدربه الكولومبي الجديد خورحي لويس بينتو، المقرر له في 22 يوليو الجاري، ودخول كرة الإمارات في مرحلة جديدة استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023.

وأكد التقرير أن مبخوت المهاجم الرئيسي لـ«الأبيض» الإماراتي صاحب الـ 29 عاماً، وضع بصمته في التصفيات الآسيوية مسجلاً أربعة أهداف في الدور الثالث وتسعة في مجمل التصفيات ليكون بذلك ثاني أفضل هدافي المنتخب الإماراتي بعد زميله في خط الهجوم أحمد خليل.

تألق

ونجح مبخوت في خطف الأنظار منذ قدومه في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي بفضل المستويات المتميزة التي قدّمها مع المنتخبات الإماراتية المختلفة.. وكان في 2009، ضمن كوكبة المنتخب الإماراتي الذي شارك في كأس العالم تحت 20 عاماً 2009 في مصر، قبل أن يُشارك لعدة دقائق في آخر مباريات الإمارات في دورة الألعاب الأوليمبية في لندن 2012.

وتصدّر مبخوت ترتيب الهدافين في كأس آسيا 2015 بعدما سجّل خمسة أهداف أمام كل من والبحرين واليابان والعراق ليقود المنتخب الإماراتي إلى المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في أستراليا، وبعد عامين، كان مبخوت على موعد مع مشاركة كُبرى أخرى، حيث تألق في كأس العالم للأندية 2017 في الإمارات مع نادي الجزيرة وساهم في وصوله إلى الدور قبل النهائي أمام العملاق الإسباني ريال مدريد بعدما سجّل هدف الفوز بمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور الثاني. وواصل اللاعب في كأس آسيا 2019 هوايته بتسجيل الأهداف، حيث زار شباك الهند وتايلاند وقرغيزستان وأستراليا قبل أن يخرج المنتخب الإماراتي من البطولة التي استضافها على أرضه من قبل النهائي لينتهي مشواره في المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد أربعة أهداف.

وأكمل المهاجم الفذ المشوار من حيث ما انتهى عليه بتصفيات آسيا أيضاً، بعدما افتتح رصيده من الأهداف في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بتسجيله هدفين قلب على إثرهما المنتخب الإماراتي تخلّفه في المباراة الأولى أمام ماليزيا.. فيما دخل مبخوت في المباراة الثانية، تاريخ كرة القدم الإماراتية من أوسع أبوابها بعدما تخطى نجم المنتخب الإماراتي السابق عدنان الطلياني، الذي شارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، في ترتيب أفضل الهدافين بتسجيله ثلاثية أمام المنتخب الإندونيسي في ثاني مباريات المنتخب الإماراتي في التصفيات.

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