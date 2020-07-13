نجاح دورة الأولمبياد الخاص للفروسية «عن بُعد»

أهداف إيجابية كثيرة حققتها الدورة التدريبية لرياضة الفروسية للأولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية، التي أقامتها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، وشهدت مشاركة 88 مدرباً من 8 دول عربية من بينهم 18 مدرباً من الإمارات. وتأتى إقامة الدورة في رياضة الفروسية استعداداً للعودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص، وخطوة للتجهيز للاشتراك في دورة الألعاب العالمية الصيفية، التي ستقام في ألمانيا 2023، وستكون الفروسية واحدة من الرياضات، التي سوف تشهدها تلك الألعاب. (دبي- البيان الرياضي)

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