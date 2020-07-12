الشارقة يدشن اعداده للموسم في الصالة والملعب

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مساء أمس برنامج اعداده للموسم الجديد تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، الذي يواصل مشواره مع فرقة الملك للموسم الرابع على التوالي بعد تجديد تعاقده لموسمين اعتباراً من الموسم الحالي.

واشتملت تدريبات الفريق في يومه الأول على تمارين متنوعة بين الصالة الرياضية والمستطيل الأخضر وسط إجراءات صحية دقيقة وفقاً للبروتوكول الصحي الإرشادي وشارك في التدريب الأول جميع اللاعبين المواطنين فيما ينضم الأجانب بعد عودتهم للدولة الأربعاء المقبل

ويسعى الشارقة لبداية قوية ومواصلة مشوار النتائج الإيجابية، خصوصاً بعد العناصر الأخيرة المميزة التي ضمها الفريق في صفوفه مثل لاعب الظفرة السابق خالد باوزير بعقد لمدة ثلاث مواسم وحارس مرمى حتا درويش محمد ولاعب الوحدة خالد الظنحاني، بجانب وجود العناصر السابقة من لاعبيه المواطنين.

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