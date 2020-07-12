انطلاق خلوة كرة الإمارات بمشاركة عدد من الوزراء

المصدر: وام

وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الدولة على دعمها الكبير للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص من خلال بناء أفضل المنشآت الرياضية، وتنظيم واستضافة كبرى الأحداث القارية والعالمية والخليجية، ودعم الكوادر الرياضية لتطوير كفاءتها وتوليها المناصب الدولية .

وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينظر بكل عرفان إلى المساندة التي يقدمها له سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري للاتحاد والمرجع الأساسي في كافة المبادرات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة صاحب الإنجازات الرياضية المحلية والعالمية التي لفتت كل الأنظار والتي يعتبرها الجميع نموذجا يحتذى به في الإدارة الرياضية المتفردة، والاستثمار المميز في مجال كرة القدم .

جاء ذلك في كلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الافتتاحية اليوم لخلوة كرة الإمارات التي انطلقت بحضور نخبة من كبار المسؤولين بالدولة والعالم من بينهم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان ابن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونخبة من رؤساء ومسؤولي القطاعات المختلفة بالدولة، والأندية والهيئات والمجالس الرياضية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته : " قدمت جميع مجالس إدارة اتحاد كرة القدم السابقة جهودا كبيرة في استقدام أفضل الخبرات لقيادة المنتخبات الوطنية، وساعدت الكوادر الإماراتية في البروز والوصول إلى مكانة مرموقة على المستويين القاري والعالمي في مجالات التحكيم والإدارة، وقطعت شوطا لا بأس به في التطوير، ونحن اليوم سوف نبذل كل ما بوسعنا للاستمرار في المسيرة، وبذل أقصى جهد من أجل تلبية طموحات الشارع الرياضي في الدولة " .

وأضاف : " أعيننا جميعا على المنتخبات الوطنية نتطلع للمزيد من الإنجازات لها، وهدفنا صعود منصات التتويج، ونحن على ثقة من وجود المواهب التي تستحق الدعم، وتتطلع للبيئة المناسبة لاستثمار مواهبها، وتشكيل منتخبات قوية، ولا شك أن كل فكرة تخرج من تلك الخلوة ستكون بذرة نرعاها حتى تتحول إلى ثمرة، تسعد كل محبي كرة القدم، وتحقق طموحاتهم، في نفس الوقت الذي نسعى فيه لبناء جسور متينة في التعاون مع المجالس الرياضية والأندية وكافة مؤسسات الدولة، والشركات في القطاعين العام والخاص والجماهير التي نعتبرها فاكهة كرة القدم" .

وتابع : "خلوة كرة الإمارات سوف تبقى مفتوحة لأننا سنؤسس مركزا دائما لاستقبال الأفكار والمقترحات لجمعها ومناقشتها في اتحاد الكرة والاستفادة في بلورتها لقرارات تسهم في تحقيق التطور المستمر لاستدامة النجاح، ولا يفوتني هنا تقديم الشكر لكل من حضر، من المسؤولين في كافة القطاعات، كما أنني أتطلع لآرائهم ومساهماتهم التي سنسجلها في مخرجات الخلوة ونحولها إلى آليات عمل نسترشد بها في وضع الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد".

من ناحيته أوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مبادرات اتحاد الإمارات المتوالية تعكس صدق توجهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإصراره على النجاح، وأنه سعيد بالتواجد في تلك الخلوة التي تستهدف وضع خارطة الطريق نحو تحقيق نهضة شاملة لأكبر لعبة شعبية في الإمارات والعالم، وأن أهم أسباب النجاح في الاتحاد الآسيوي خلال السنوات السبع الأخيرة هو الاستقرار الفني والإداري والمالي، والعمل الجماعي والتعاون مع الاتحادات الوطنية، وأن الإمارات قطعت شوطا طويلا في الاحتراف على مدار 12 عاما، وقدمت تجربة مميزة، وكانت ولا تزال شريكا فاعلا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأنها تملك كل مقومات التطور وتحقيق الإنجازات".

وقال : " هدفنا في الاتحاد الآسيوي منافسة أوروبا، فنحن قادمون، ربما نسير ببطء أحيانا لكننا قادمون ونتطور بشكل دائم، ونعدل من مساراتنا، والعالم كله يرصد حركتنا، وعلى مستوى التحكيم يحتل حكام آسيا مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وعلى مستوى الأكاديميات فقد انطلقت الكثير من الدول معتمدة على أحدث الأساليب في التطوير، ونؤمن باننا نستطيع، ونجحنا في رفع عدد الدول المشاركة في البطولة الآسيوية من 16 إلى 24 منتخبا بنجاح في عام 2019 خلال البطولة التي استضافتها الإمارات وكانت نقطة تحول سوف نبني عليها في المستقبل".

وكانت خلوة كرة الإمارات قد انطلقت ظهر اليوم بعزف السلام الوطني، وتضمنت كلمة لمحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم أبرز فيها أهداف تلك الخلوة، والاستبيان الذي اطلقته لجمع الآراء من كل المهتمين ترجمة لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي لدعوة الجميع من أجل المشاركة في صياغة المستقبل .

كما تضمنت الخلوة كلمة مسجلة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد فيها أنه حريص على المشاركة في مبادرات اتحاد الإمارات لقناعته بأنها تصب في رسم خريطة المستقبل بطريقة مميزة، وتقديم الجديد على مستوى تبادل الخبرات واستثمار التجارب، مشيرا إلى أن العنوان الكبير الذي وضعته الخلوة وهو" مستقبل كرة القدم " يحتاج من الجميع أن يساهم فيه برأيه وجهده، خصوصا بعد المؤتمر الناجح الذي نظمته الإمارات مؤخرا عن "كرة القدم بعد كورونا" .

وقال انفانتينو: " أتابع كرة القدم في الإمارات، وأعرف أنها تتطور، وأؤمن بانها تملك كل القدرات للتميز، ولأن كرة القدم من ضمن قيمتها دعوة الجميع للتوحد فمن هذا المنطلق أقف مع اتحاد الإمارات اليوم، وأؤكد بأن الاتحاد الدولي يرحب بالتعاون معكم في مساعيكم نحو التطوير ومشاركتي في مبادراتكم واجب تفرضه المسؤولية، لأن مهمة الاتحاد الدولي لكرة القدم هي مساندة الجميع، في هذه الفترة تحديدا، وقد ساندنا بالفعل كافة الاتحادات الوطنية في العالم من أجل دعم عودة اللعبة بعد التوقف، وقدمنا دعما كبيرا لأغلب الاتحادات المحتاجة في العالم، ومن حسن الحظ أن العجلة بدأت تدور من جديد، وأن الجماهير تستعد إلى للعودة إلى المدرجات والاستمتاع باللعبة التي تسعهم.

كما تضمنت الخلوة مداخلات من العديد من القيادات في مختلف القطاعات الرياضية والتي على صلة بقطاع الرياضة.

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