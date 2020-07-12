التعاون يضم النني ويبحث عن الأجانب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ضم نادي التعاون أحد فرق دوري الدرجة الأولى اللاعب عبد الله جمعة النني الذي سبق له اللعب مع أندية الإمارات ودبا الحصن والحمرية والعربي ليكون التعاون المحطة الخامسة للمدافع النني الذي سيدعم تشكيلة المُدرب المُواطن عارف شلنك المدير الفني للتعاون .

بدوره رحب عبد العزيز منقوش الدير التنفيذي للنادي باللاعب النني في قلعة التعاون متمنياً له النجاح والتوفيق مع التعاون.

مشيراً الى أن ادارة النادي بصدد التعاقد مع المحترفين الأجانب بعد رحيل الثنائي التونسي حسين المسعدي ومحمد الصغير .

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