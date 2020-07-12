دبا الفجيرة يستهل الإعداد بالفحوص الطبية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يستهلُ الفريق الأول لكرة القدم بدبا الفجيرة إعداده الداخلي ببدء الفحوصات الطبية اعتباراً من اليوم بعيادة النادي، فيما ستنطلق التدريبات بصورة رسمية يوم 25 الجاري بالملعب الرئيسي للنواخذة، وتقرر اكتفاء الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق السيد باللاعبين المواطنين الحاليين مع إمكانية إضافة مهاجم مواطن لتدعيم الخط الأمامي للنواخذة، وضم محترف أجنبي ثان لزميله البرازيلي برونو موراليس الذي وقع على عقد النادي قبل أيام.

وستقرر الإدارة خلال اجتماعها المقبل مكان مقر معسكر الفريق الداخلي وذلك قبيل انطلاقة الموسم الكروي المقبل في سبتمبر المقبل.

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