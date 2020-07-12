أندية دبي تتنافس في حماية اللاعـبين من «كورونا»

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهدت الأيام الماضية زيارات مكثفة من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لأندية الإمارة وبعض المنشآت الرياضية الأخرى، واطمأن الوفد المكلف على التزام وتطبيق الأندية بالبروتوكول الصحي والإجراءات الصحية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الرياضية والإدارية، حيث أبدى الوفد الأمني والرياضي ارتياحه من الإجراءات الصحية إضافة إلى وجود تنافس بين الأندية على إطلاق المبادرات والأفكار لحماية ووقاية اللاعبين وكل العاملين في الأندية من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد بعد استئناف النشاط الرياضي.

التزامكم سعادة

وأكد الرائد عبدالله طارش العميمي من الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي رئيس حملة «التزامكم سعادة»، أن الأندية قامت بالعديد من المبادرات المجتمعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واجتهدت في الفترة الماضية لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في إطار استعداداتها لاستئناف الرياضي، منهم على سبيل المثال لا الحصر نادي حتا الذي خصص لكل لاعب حقيبة بلاستيكية بالقرب من الملعب تحمل رقم قميص اللاعب ويمكنه وضع أغراضه فيها بدلاً من الاتجاه إلى غرفة تبديل الملابس التي تم إغلاقها على مستوى جميع الأندية بناء على تعليمات وتوجيهات الجهات المسؤولة وعلى رأسها اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية الأخيرة شملت بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، العديد من الأندية والجهات والمنشآت الرياضية الأخرى وكان هناك ارتياح كبير من مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف لـ«البيان الرياضي»، إنه تم تفقد المدرجات في إطار الاستعدادات لأي توجهات مستقبلية تقضي بعودة الجمهور سواء في الفترة الحالية خلال تدريبات الأندية أو مستقبلاً بعد انطلاق الموسم الرياضي، ومن أبرز الاشتراطات في هذا الجانب المحافظة على التباعد بين الحضور في المدرجات.

عودة الجماهير

وكشف عن وجود خطة أمنية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي وشركات الأمن الخاصة لعودة الجماهير عملاً بتوصيات الملتقى الرياضي الذي أقيم في شهر يونيو الماضي بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي والذي رسم سيناريو وخارطة العودة الآمنة للجماهير إلى الملاعب على هامش حملة «التزامكم سعادة» الهادفة إلى توعية الجماهير والتي تحظى بدعم ورعاية عليا من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وتحت إشراف ومتابعة اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت.

وتحدث العميمي عن الاشتراطات الواجبة على اللاعبين الالتزام بها في فترة التدريبات منها إحضار كل مستلزماته الشخصية وأغراضه، إضافة إلى ضرورة قيام الأندية بتقسيم الملعب إلى 4 أقسام، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المشترك بين الجهات الرياضية وإدارات الأندية لمكافحة «كوفيد 19»، والالتزام التام بتعليمات وتوجيهات الجهات المسؤولة في الدولة، إضافة إلى حالة الانسجام والتكاتف بين مختلف الجهات من أجل المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

إجراءات احترازية

من جهته، أشاد علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، بحرص الأندية على تطبيق أعلى معايير الصحة والإجراءات الاحترازية في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي، كما أسفرت الزيارة عن جاهزية الأندية لاستقبال الجماهير في حال وجود توجه مستقبلي بحضورهم للأنشطة الرياضية، موضحاً أن الزيارة الميدانية شملت جانبين للأندية وبعض المنشآت والجهات الرياضية الخاصة، الأول هو التأكد من جاهزية الأندية والإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضية، إضافة إلى عودة الجماهير في حال إقرار عودتهم من قبل الجهات المسؤولة، فيما ركز الجانب الآخر من الزيارة على الاشتراطات الأمنية الواجب توفرها في الأندية.

ولفت إلى أن ملتقى عودة الجماهير للملاعب بعد جائحة كورونا الذي نظمه أخيراً مجلس دبي الرياضي بالتنسيق مع شرطة دبي خرج ببروتوكول صحي كخطوة استباقية لتنظيم عودة الجماهير لحضور الأنشطة.

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