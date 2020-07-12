كلباء يؤجل التدريب إلى الغد

المصدر: كلباء - محمد فضل

قررت شركة كرة القدم بنادي كلباء إرجاء الإعداد الداخلي الذي كان مُقرراً له أمس إلى يوم غدٍ وذلك بسبب حالة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في إمارة الشارقة لرحيل المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

الجدير بالذكر أن التدريبات سيقودها الأوروغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني للنمور والذي آثر البقاء في الإمارات دون الذهاب إلى مسقط رأسه أوروغواي، فيما سيكون حاضراً معه مُساعده المدرب الوطني عيسى بوصميم آل علي الذي اختير مؤخراً من قبل شركة كرة القدم بنادي كلباء برئاسة علي حسين كانو.

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