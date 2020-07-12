الحياة تعود لملاعب الإمارات

المصدر: دبي، أبوظبي، عجمان ـ علي شدهان وياسر قاسم ومحمد صادق وعلي الظاهري

دشنت، أمس، أندية دوري الخليج العربي، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2021-2020، في مستهل فترة الإعداد للموسم، الذي ينطلق 3 ديسمبر المقبل.

وانطلقت التدريبات في الأندية، اعتباراً من أمس، بعد قرار اتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين، باستئناف التدريبات، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة «كورونا»، والذي دام نحو أربعة أشهر، وتحديداً منذ منتصف مارس الماضي.

وخاضت 4 أندية، هي النصر والوصل والوحدة وعجمان، أولى حصصها التدريبية في بداية فترة التجمع، وذلك بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، والمسحات الطبية لفيروس «كورونا»، انتظاراً لعودة بقية الأندية للتدريبات، إذ جاءت انطلاقة التدريبات، وسط التزام بالبروتوكول الصحي المعمم من اتحاد الكرة والرابطة على الأندية، والذي يحدد الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من جميع الأندية خلال التدريبات، سواء من جانب اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين.

وتركزت الحصص التدريبية التي خاضتها الأندية، على تمارين اللياقة البدنية داخل صالات «الجيم»، خصوصاً بعد فترة التوقف الطويلة التي تحتاج إلى البدء من جديد، لاستعادة اللاعبين للياقتهم، على أن تستمر لعدة أيام، قبل أن تبدأ الأندية في خوض التدريبات بالكرة، ثم التدريبات الجماعية في وقت لاحق.

وتقسمت التدريبات على مجموعات صغيرة من اللاعبين، وعلى فترات زمنية على مدار اليوم، تنفيذاً لبنود البروتوكول الصحي.

بقية الأندية

وتنطلق تدريبات الشارقة اليوم، بينما يدشن الجزيرة وحتا تدريباتهما، اعتباراً من الغد، فيما تعود أندية شباب الأهلي والعين والظفرة إلى التدريبات، الأربعاء المقبل، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية، وبني ياس وخورفكان الأسبوع المقبل.

3 مجموعات

وفي نادي الوحدة، جاءت تدريبات الفريق على 3 مجموعات من اللاعبين على مدار اليوم، إذ انطلقت التدريبات في التاسعة صباحاً باستاد آل نهيان بمجموعة واحدة، وأدت مجموعة من تدريبات اللياقة في صالة النادي، وسط تباعد اجتماعي، والتزام بالإجراءات، ووعي تام من جانب اللاعبين والأجهزة الفنية المعاونة، والجهاز الإداري.

وخاضت المجموعتان الثانية والثالثة، التدريبات عصر أمس، إذ خاضت مجموعة من اللاعبين التدريبات في استاد آل نهيان، بينما خاضت المجموعة الثانية، التدريبات في مقر أكاديمية النادي لكرة القدم بالشهامة.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، باستثناء الكونغولي باول مبوكو، الذي وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، ومن المنتظر انضمامه للتدريبات، بعد إجراء الفحوصات الطبية الروتينية، وخضوعه للإجراءات الاحترازية المتبعة، إذ كان قد وصل قبل أيام، الكوري الجنوبي لي ميونغ، عقب قضاء إجازته في بلاده، فيما من المنتظر وصول الهولندي مارك فوتا، الذي سيتولى تدريب الفريق الأسبوع الجاري، برفقة الجهاز الفني المعاون.

معنويات

وانطلقت تدريبات فريق النصر بمعنويات عالية، مساء أمس، في مدينة دبي الرياضية، تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد. حضر التدريبات عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وصلاح جلال مدير الفريق الأول، وصالح سالم إداري الفريق، وسعيد علي العامري المدير التنفيذي لشركة الكرة.

واستأنف النصر تدريباته في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة دبي الرياضية، وسط إجراءات احترازية، وفق البروتوكول الصحي الصادر من اتحاد الكرة، واشتمل اليوم على تمارين خاصة بالإحماء واللياقة البدنية، بحضور جميع لاعبي الفريق، بما فيهم الثنائي الجديد سبيسيتيان تيغالي القادم من الوحدة، وريان مينديز، الذي انضم حديثاً إلى صفوف «العميد»، قادماً من الشارقة، فيما غاب عن المشاركة في التدريبات، اللاعب محمد العكبري، الذي يخضع للعلاج الطبيعي، بعد إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي في الفترة الماضية، إضافة إلى البرازيلي صامويل روزا، الذي خرج من حسابات النصر، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وينتظر تحديد مصيره، بعد أن كان معاراً إلى حتا الموسم الماضي.

فحوصات

وكان «العميد» قد أجرى الفحوصات الطبية، وقياس الأوزان للاعبين، في مطلع الشهر الجاري، وشملت الفحوصات الشاملة، اختبار الكشف على فيروس «كوفيد 19»، للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات، بعد غياب نحو 4 أشهر. وسيواصل النصر تدريباته في الصالة المغلقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، على أن يعود الفريق إلى الملاعب الخارجية بعد تحسن الأجواء تدريجياً، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2020، الذي تدشنه مسابقة كأس الخليج العربي، يوم 3 سبتمبر المقبل، ثم بطولة دوري الخليج العربي، في التاسع من الشهر نفسه.

انطلاقة

وفي زعبيل، حضر 26 لاعباً في انطلاقة تدريبات فريق الوصل الأول لكرة القدم، أمس، على ملعبه الرئيس، استعداداً للموسم الجديد. وقاد الروماني ريجيكامب، المدير الفني للفهود، التدريبات، بحضور محمد العامري المدير التنفيذي للنادي، واشتملت على كلمتين قصيرتين لحميد يوسف المشرف العام، وللمدرب رحبا فيها باللاعبين، مع التأكيد على حتمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، حسب «البروتوكول» الصحي. وسبق التدريبات، إجراء سلسلة فحوصات، سواء تلك الخاصة بـ «كورونا»، أو المتعلقة بالعودة إلى النشاط، والمتضمنة فحصاً شاملاً في المستشفى على كافة اللاعبين، للوقوف على مدى جاهزيتهم الصحية.

اجتماع

كما بدأ فريق عجمان، مساء أمس، أول تدريباته في ملعبه باستاد راشد بن سعيد، بمشاركة اللاعبين المواطنين فقط، تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي، وبحضور عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق، وعبد الله أحمد مدير الفريق، ومحمد حسين إداري الفريق، وسبق التدريب، اجتماع مصغر بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لشرح برنامج المرحلة الأولى من الإعداد، بعد فترة التوقف الطويلة التي امتدت 117 يوماً.

وبعد الاجتماع، توجه الجهاز الفني واللاعبون لبدء التدريب الأول، بمشاركة اللاعبين المواطنين، حيث غاب المحترف الغاني وليام أوسو، بسبب وجوده في بلاده، ويتوقع عودته للدولة بعد أيام قليلة، وأشرف على التدريب مع المدير الفني، مساعد المدرب محمد سعد، ومدرب الحراس عمر أحمد، وينضم إليهم بعد أيام قليلة، المدرب العام محمد عدلي، الموجود في مصر، ويتوقع عودته قريباً، مع استئناف رحلات الطيران العادية، ولنفس السبب، لم يحضر المعد البدني سردار محمد، الذي تعاقد معه النادي مؤخراً، وسينضم للفريق خلال هذا الأسبوع، ولم يشارك من اللاعبين المواطنين، حسين عبد الرحمن وراشد مال الله، المرتبطان بدورة الخدمة الوطنية.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تمارين بدنية خفيفة، وفقاً للبرنامج المعد، وتتواصل التمارين يومياً بشكل متدرج، في شكل مجموعات، وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز