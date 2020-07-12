الجزيرة يبدأ تدريباته غداً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة للفحوصات الطبية اعتباراً من أمس، والتي تستمر حتى اليوم، في مستهل تجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ من المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق على ملاعب قصر الإمارات اعتباراً من غد.

ووصل إلى العاصمة أبوظبي الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق الأول، والدانماركي دافيدسين المدير الرياضي الجديد للنادي، حيث من المنتظر أن يجتمع المدير الرياضي مع إدارة النادي لمناقشة الملفات المتعلقة بالفريق الأول، كما يناقش كايزر مع إدارة النادي والجهاز الإداري للفريق برنامج فترة الإعداد وتدريبات اللاعبين استعداداً للموسم الجديد، بعد فترة التوقف التي امتدت لأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ولم يستقر الجزيرة على إقامة معسكر إعدادي خارجي أو الاكتفاء بمعسكر داخلي، حيث من المنتظر أن تتضح الصورة كاملة بعد التنسيق مع المدير الفني والظروف المتاحة، إضافة إلى مناقشة ملفات اللاعبين الأجانب، حيث رحل عن الفريق رسمياً البرازيلي كينو إلى اتليتكو مينيرو، بعدما لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بيراميدز المصري ولكنه aلم يقدم الإضافة المطلوبة.

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