«أجانب الوصل» في دبي 16 الجاري

المصدر: دبي-علي شدهان

يصل السداسي الأجنبي المحترف مع فريق الوصل ، من بلدانهم إلى دبي 16 الجاري تمهيداً لالتحاقهم بتدريبات الفهود، إضافة إلى وصول فابيو ليما نجم الفريق في اليوم ذاته، وكان المدير الفني الروماني ريجيكامب وصل إلى دبي الليلة الماضية. وتضم قائمة «أجانب الوصل» في الموسم الجديد، الثلاثي البرازيلي، ويلتون سواريز ورونالدو منديز والقادم الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، إضافة إلى اللاعبين المسجّلين بفئة «المقيم»، الثنائي البرازيلي، ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي.

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