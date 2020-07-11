الوحدة يوافق على انتقال الجنيبي والحربي للظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وافق الوحدة على انتقال الثنائي محمد إسماعيل الجنيبي (22 عاماً) وإسماعيل الحربي (22 عاماً) إلى نادي الظفرة في صفقة انتقال نهائي وذلك بعدما تقدم الأخير بطلب لشراء اللاعبين.

من ناحية أخرى وصل إلى العاصمة أبوظبي مساء اليوم، الهولندي مارك فوتا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، إذ عين النادي فوتا الذي كان يشغل منصب المدير الفني للأكاديمية، مديراً فنياً للفريق الأول، بعقد لمدة موسم ويستمر حتى نهاية الموسم المقبل، خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

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