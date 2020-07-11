النصر يبدأ الإعداد في "دبي الرياضية" بمعنويات عالية

المصدر: دبي - علي الظاهري

انطلقت تدريبات فريق النصر بمعنويات عالية، مساء اليوم في مدينة دبي الرياضية، تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

حضر التدريبات عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر وأعضاء مجلس إدارة الشركة وصلاح جلال مدير الفريق الأول وصالح سالم إداري الفريق وسعيد علي العامري المدير التنفيذي لشركة الكرة.

واستأنف النصر تدريباته في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة دبي الرياضية، وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي الصادر من اتحاد الكرة، واشتمل اليوم على تمارين خاصة بالإحماء واللياقة البدنية بحضور جميع لاعبين الفريق بما فيهم الثنائي الجديد سبيسيتيان تيجالي القادم من الوحدة وريان مينديز الذي انضم حديثاً إلى صفوف "العميد" قادماً من الشارقة.

فيما غاب عن المشاركة في التدريبات اللاعب محمد العكبري الذي يخضع للعلاج الطبيعي بعد إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي في الفترة الماضية إضافة إلى البرازيلي صامويل روزا الذي خرج من حسابات النصر رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل وينتظر تحديد مصيره بعد أن كان معاراً في حتا الموسم الماضي.

فحوصات طبية

وكان "العميد" قد أجرى الفحوصات الطبية وقياس الأوزان للاعبين في مطلع الشهر الجاري، وشملت الفحوصات الشاملة اختبار الكشف على فيروس "كوفيد 19" للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات بعد غياب نحو 4 أشهر. وسيواصل النصر تدريباته في الصالة المغلقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على أن يعود الفريق إلى الملاعب الخارجية بعد تحسن الأجواء تدريجياً قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 الذي تدشنه مسابقة كأس الخليج العربي يوم 3 سبتمبر المقبل، ثم بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه.

ملف الأجانب

ويسعى النصر إلى حسم ملف المحترفين الأجانب في الأيام المقبلة بعد التعاقد مع الدولي ريان مينديز جناح منتخب الرأس الأخضر مع استمرار الهولندي براندلي كواس والبرتغالي توزي، إضافة إلى تدعيم صفوفه ببعض العناصر على مستوى اللاعبين المواطنين بعد إعارة اللاعب مبارك سعيد لاتحاد كلباء، وخالد جلال لخورفكان، ورحيل سالم صالح وهزاع سالم ومحمد سرواش ومحمد الجسمي اضافة الى الشقيقين خليفة وعامر مبارك.

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