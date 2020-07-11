عجمان يبدأ إنطلاقته بدون أجانب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم- تصوير غلام كاركر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان مساء أمس أول تدريباته في ملعبه باستاد راشد بن سعيد، بمشاركة اللاعبين المواطنين فقط، تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي وبحضور عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق وعبد الله أحمد مدير الفريق ومحمد حسين اداري الفريق،

وسبق التدريب اجتماع مصغر بين الجهازين الفني والاداري واللاعبين، لشرح برنامج المرحلة الأولى من الاعداد بعد فترة التوقف الطويلة التي امتدت 117 يوماً.

وبعد الاجتماع توجه الجهاز الفني واللاعبين لبدء التدريب الأول بمشاركة اللاعبين المواطنين حيث غاب المحترف الغاني وليام أوسو بسبب تواجده في بلده ويتوقع عودته للدولة بعد أيام قليلة، وأشرف على التدريب مع المدير الفني، مساعد المدرب محمد سعد ومدرب الحراس عمر أحمد وينضم إليهم بعد أيام قليلة المدرب العام محمد عدلي المتواجد في مصر.

ويتوقع عودته قريباً مع استئناف رحلات الطيران العادية، وبنفس السبب لم يحضر المعد البدني سردار محمد الذي تعاقد معه النادي مؤخراً وسينضم للفريق خلال هذا الاسبوع، ولم يشارك من اللاعبين المواطنين حسين عبد الرحمن وراشد مال الله المرتبطان بدورة الخدمة الوطنية.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تمارين بدنية خفيفة وفقاً للبرنامج المعد، وتتواصل التمارين يومياً بشكل متدرج في شكل مجموعات وفقاً للإلتزام بالاحترازات الصحية المعمول بها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز