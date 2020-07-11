26 لاعباً في انطلاقة الوصل واجراء سلسلة فحوصات قبل التدريبات

المصدر: دبي- علي شدهان- تصوير سالم خميس

حضر 26 لاعباً في انطلاقة تدريبات فريق الوصل الاول لكرة القدم اليوم السبت على ملعبه الرئيسي بزعبيل استعدادا للموسم الجديد.

كلمة ريجيكامب

وقاد الروماني ريجيكامب المدير الفني للفهود، التدريبات بحضور محمد العامري المدير التنفيذي للنادي، واشتملت على كلمتين قصيرتين لحميد يوسف المشرف العام، وللمدرب رحبا فيها باللاعبين، مع التأكيد على حتمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من (فايروس كورونا) حسب (البروتوكول) الصحي.

سلسلة فحوصات

وسبق التدريبات، اجراء سلسلة فحوصات، سواء تلك الخاصة ب(كورونا) او المتعلقة بالعودة الى النشاط، والمتضمنة فحصا شاملا في المستشفى على كافة اللاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم الصحية. اكتمال الصفوف

وتكتمل صفوف الوصل 16 الجاري بالتحاق (السداسي) الأجنبي المحترف في صفوف الفهود، والمؤلف من الثلاثي البرازيلي، ويلتون ومنديز وبيريس، والارجنتيني اوروز، الثنائي البرازيلي المقيد في فئة(المقيم)، فيليبي ودا سيلفا، اضافة الى فابيو ليما المتواجد حاليا في البرازيل.

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