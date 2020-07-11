"أجانب الوصل" بدبي 16 الجاري

المصدر: دبي-علي شدهان

يصل "السداسي" الأجنبي المحترف مع فريق الوصل الأول لكرة القدم، من بلدانهم إلى دبي 16 الجاري تمهيدا لالتحاقهم بتدريبات الفهود للموسم الجديد بعد إتمامهم إجراءات "البروتوكول" الصحي المتعلقة بالسلامة من "فايروس كورونا"، إضافة إلى وصول فابيو ليما نجم الوصل في ذات اليوم، بالتوازي مع وصول الروماني ريجيكامب المدير الفني للفهود إلى دبي الليلة الماضية.

وتضم قائمة "أجانب الوصل" في الموسم الجديد، الثلاثي البرازيلي، ويلتون سواريز ورونالدو منديز والقادم الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس اوروز، إضافة إلى اللاعبين المسجلين بفئة "المقيم"، الثنائي البرازيلي، ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي.

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