الحمرية يُدشن الفُحوص الطبية ويستعير البلوشي من كلباء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يدشن نادي الحمرية اليوم السبت فُحوصات " كورونا"، وقامت إدارة النادي بتوزيع اللاعبين على مُجموعتين لإجراء عملية الفحوصات تمهيداً لبدء الإعداد الذي تقرر له الأسبوع المقبل تحت إشراف المدرب المساعد محمد إسماعيل والذي سيتولى تجهيز اللاعبين لحين حضور المدرب التونسي غازي الغرايري يوم 25 الجاري من تونس .

واستبقت الإدارة عودة اللاعبين بإجراء تعقيم كامل لكافة مرافق النادي والملعب الرئيس .

وسيتم توزيع اللاعبين على 5 ملاعب عند بدء التدريبات الأسبوع القادم، وذلك بغية إجراء التباعد الجسدي تطبيقاً لبُروتكول العودة للتدريبات الذي اقره اتحاد الكرة قبل أيام .

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع اللاعب علي عبد الله البلوشي علي سبيل الإعارة لموسم قادماً من كلباء فيما يستمر التفاوض مع محترف اسباني سيحل بديلاً عن البرازيلي لوان سانتوس الذي أنتهى عقده خلال الشهر الماضي.

من جانبه قال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن إدارة النادي بالتشاور مع الجهاز الفني تنوي إقامة أكثر من 5 مباريات ودية مع فرق من دوري الدرجة الأولى والثانية إلى جانب التباري مع فرق النادي تحت 17 و19 سنة، وأشار إلى أن معسكر الفريق سيكون داخلياً وذلك بسبب تفشي انتشار جائحة " كورونا "

وكانت إدارة الحمرية قد جددت عقود أكثر من 15 لاعباً فضلاً عن التعاقد مع أبرز اللاعبين على رأسهم ماهر جاسم قائد حتا السابق والثلاثي محمود حسن وعلي درويش والزيمباوي تلفادزوا من دبا الحصن .

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