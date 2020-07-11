السناني: «الإعداد الداخلي» يتناقض مع إلغاء الدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد خالد السناني حارس مرمى الظفرة قائد الفريق، أن إقامة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد بالداخل ليس من مصلحة الأندية، ذاكراً أن الطقس لا يساعد اللاعبين على أداء تدريبات قوية وجادة بالشكل المطلوب، مؤكدا في حوار مع «البيان الرياضي» أن المعسكرات بالدولة في فترة الصيف قاسية جدا وأضاف:

هنالك تناقض واضح بين قرار الاتحاد بإلغاء الدوري وبين قرار عدد من الأندية بإقامة المعسكرات محلياً، لأن قرار الإلغاء كان سببه صعوبة خوض المباريات وأداء التدريبات في الفترة الحالية، فكيف يتم إقامة الإعداد؟

واستطرد قائلاً: إن التمارين في الأجواء الساخنة ضد مصلحة اللاعبين أيضا وأنه من الصعوبة تحقيق الفائدة المرجوة بالتحضير الجيد لموسم طويل وشاق يتطلب التزود باللياقة البدنية، وقال حارس مرمى الظفرة إنه يأمل من إدارة ناديه التي قررت في وقت سابق إقامة الإعداد بالداخل أن تراجع القرار وأضاف: من الأفضل البحث عن دولة ملتزمة بالإجراءات الإحترازية لإقامة المعسكر وليس بها انتشار لفيروس كورونا، عموماً نحن كلاعبين ملتزمين بالقرار لكن إن تقرر السفر إلى الخارج سيكون ذلك أفضل بكثير ومن مصلحة الفريق.

أغلى البطولات

وعلق السناني على قرار إلغاء نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي كان يفترض أن يواجه فيه الظفرة فريق العين، ذاكرا أن القرار كان مفاجئاً لهم، وأنه أصابه مع زملائه اللاعبين بالإحباط، مؤكدا أنهم كانوا يتوقعون إقامة المباراة لأنها مختلفة عن الدوري الذي تبقت به العديد من الجولات، ذاكرا أن زملاءه اجتهدوا ولعبوا مباراتين لمدة 120 دقيقة في طريق الوصول إلى النهائي، سكبوا فيهما الكثير من العرق.

وقال: قرار الإلغاء أهدر مجهودا كبيرا سواء من اللاعبين أو الإدارة التي عملت على بلوغ الفريق للنهائي خاصة أننا كنا نشعر بالتفاؤل في إمكانية الفوز بأغلى البطولات بعد المستوى المتميز الذي قدمناه في مشوار الموسم الأخير.

وأكد السناني احترامه لقرار اتحاد الكرة ولكن لايدري مبرراته لإلغاء مباراة واحدة، مضيفاً أن الجميع في الظفرة كانوا يحلمون بخوض النهائي، وقال: علينا أن نضع في الاعتبار أن الظفرة من فرق الوسط ولايصل للنهائي كثيرا بدليل أنه طوال تاريخه وصل مرتين فقط للمباراة النهائية، وكان يسيطر علينا حلم الفوز باللقب الغالي للمرة الأولى، لذلك القرار كان له تأثير سلبي علينا، وحرمنا من تحقيق الإنجاز الذي كان يمكن أن يفتح لنا باباً كبيراً لرفع سقف طموحنا حتى في منافسة الدوري.

الموسم الجديد

وعن الموسم الجديد وطموح ناديه بعد تألق الفريق الأخير قال حارس مرمى الظفرة: الأمور ستكون مختلفة في الموسم الجديد بسبب الجائحة العالمية التي نتمنى زوالها قبل بداية المباريات الرسمية، لكن من الطبيعي أن نعمل على تقديم الأفضل وأن نواصل نتائجنا الإيجابية بطموح كبير، كل ذلك يتوقف على ما سيحدث في الفترة المقبلة وكيفية الإستفادة من فترة الإعداد، نسأل الله أن يوفقنا في تقديم ما يرضي جمهور الظفرة وتحقيق ما عجزنا عنه سابقاً.

سر التألق

ورداً على سؤال «البيان الرياضي» عن سر تألقه في الموسمين الماضيين قال السناني إنه دخل في تحد مع نفسه ونجح في كسب التحدي، مشيرا إلى أنه اجتهد كثيرا في التدريبات وحرص على تطوير قدراته حتى نجح في إثبات وجوده، ذاكرا أن المشاركات المستمرة أيضا ساهمت في ظهوره الجيد لأنها رفعت من مستواه.

وأكد السناني أن الدعم الكبير الذي وجده من الإدارة والجهاز الفني وكل المهتمين بنادي الظفرة، كلها أشياء ساهمت في تألقه، ذاكرا انه سيعمل على مواصلة الجهد حتى يقدم كل ما عنده ويكون عند حسن الظن، مشيرا إلى أن أي لاعب يسعى مع كل موسم جديد لتقديم مستوى أفضل من الذي قدمه سابقاً.

الاختيار للمنتخب

وعن توقعه لظهور اسمه في قائمة المنتخب الوطني التي سيعلن عنها الأيام المقبلة قياساً بالمستوى الذي قدمه مؤخرا قال حارس مرمى الظفرة: إن الدفاع عن شعار المنتخب شرف لكل لاعب وأمنية يتمنى تحقيقها لكن القرار للمدرب وأضاف: كلاعب علي أن أجتهد وأقدم كل ما عندي في أرضية الملعب حتى أنال شرف الاختيار للمنتخب، وإذا لم يتم اختياري في القائمة الجديدة لن أستسلم وسأقاتل حتى أصل إلى هذا الهدف.

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