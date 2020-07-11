كونتيس يغيب عن تجمّع حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

تدشن الفحوصات الطبية اليوم، برنامج الإعداد لفريق حتا تمهيداً لعودة التدريبات بعد غدٍ على استاد حمدان بن راشد في النادي، وسيستأنف «الإعصار» تدريباته رغم غياب المدرب اليوناني كريستوس كونتيس عن بداية تجمع الفريق. ومن المقرر أن يصل كونتيس إلى الدولة يوم 15 من الشهر الجاري.

وأنهى النادي عملية التعقيم وكافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالإجراءات الاحترازية قبل استئناف النشاط وعودة الفريق للتدريبات حرصاً على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد.

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