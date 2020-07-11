خورفكان.. تفوق في الملعب والدراسة

المصدر: خورفكان - محمد فضل

مثلما تألقوا خلال الموسم الأخير على أرضية ملعب خورفكان، ها هم لاعبو المراحل السنية بالنادي يتفوقون على مقاعد الدراسة ويحصلون على نسب كبيرة عقب إعلان النتائج النهائية للثانوية العامة أول من أمس، حيث حصل مايد عبدالرحمن الشامسي على 90.8 % والثنائي علي عبدالله النجار وسعود عبدالعزيز النعيمي على نسبة 90 % لكليهما.

وطبقت إدارة خورفكان قاعدة العقل السليم في الجسم السليم بحذافيرها بإتاحة الفرصة للاعبي المراحل السنية بإجراء التدريبات اليومية إلى جانب الحفاظ في ذات الوقت على المذاكرة ومراجعة الدروس المدرسية بل ووفرت الإدارة برئاسة سالم النقبي لكافة اللاعبين دروساً خاصة قبيل أن تتحول الدراسة فيما بعد «عن بعد» بسبب إجراءات جائحة «كورونا» الاحترازية.

وأهدى ثلاثي خورفكان الشامسي والنجار والنعيمي الشكر لإدارة خورفكان ولمديري ومعلمي المدارس الذين سهروا على راحتهم، ولم ينسوا تقديم خالص الشكر لأولياء أمورهم.

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