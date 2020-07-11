لجنة المنتخبات تضع خطة حلم المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

تضع لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة اللمسات الأخيرة على تجمع الأبيض خلال اجتماعها اليوم برئاسة يوسف السهلاوي، ومناقشة حلم التأهل للمونديال الذي يغيب عنه منتخبنا منذ 1990.

حيث تطلع اللجنة على القائمة المرشحة للانضمام إلى المنتخب خلال التجمع المقبل، بعد التشاور مع المدرب خوخي لويس بينتو، حيث سيتم اختيار ما بين 24 إلى 26 لاعباً من القائمة الموسعة التي ضمت أكثر من 40 لاعباً من المميزين في الدوري المحلي، والذين انضموا لتجمعات الأبيض خلال الآونة الأخيرة.

وعلم «البيان الرياضي» أن المدرب الوطني حسن العبدولي مدرب المنتخب الأولمبي ومساعد المدرب مهدي علي سابقاً، مُرشح بقوة للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد ليكون مساعداً للمدرب بينتو.

ومن المقرر أن يتجمع الأبيض في الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري في «أبوظبي أو دبي»، فيما سيكون التجمع الثاني خلال الفترة من 1 إلى 23 أغسطس بمعسكر خارج الدولة وهناك احتمال إقامته في النمسا، وستتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين إعداديتين.

وسيكون التجمع الثالث خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر خلال أيام الفيفا ويخوض الأبيض خلاله مباراتين وديتين قبل المشاركة في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، إذ يواجه المنتخب ماليزيا وإندونيسيا يومي 8 و13 أكتوبر المقبل، وتايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر.

ووفرت لجنة المنتخبات العديد من المعلومات عن المنتخب الأول من أجل عرضها على المدرب فور وصوله، إلى البلاد، منها معلومات كاملة عن الفرق المنافسة، إضافة إلى المباريات الودية.

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