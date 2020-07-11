الحنين يعيد سردار إلى عجمان

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

تعاقد نادي عجمان مع العراقي سردار محمد لموسم واحد ليعمل معداً بدنياً للفريق الأول في الموسم الجديد، وهي المرة الثالثة التي ينضم فيها سردار للفريق البرتقالي بعد تواجده في أول موسم للاحتراف 2008 - 2009، ثم مرة ثانية في موسم 2015 - 2016، وهو من المدربين المعروفين في بلاده من خلال عمله في فريق الشرطة بطل الدوري العراقي الموسم الماضي.

كما عمل في المنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية الماضية وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب العراقي الأول في نهائيات آسيا التي أقيمت العام الماضي في الإمارات.

ويربط سردار عودته مرة ثالثة لعجمان، بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بالإمارات عموماً وبنادي عجمان على وجه الخصوص.

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