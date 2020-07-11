هلال النقبي: مهمة بينتو مع «الأبيض» لن تكون صعبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد هلال النقبي المدرب الأسبق لمنتخب الشباب أن مُهمة الكولومبي خورخي لويس بينتو المدرب الجديد للأبيض لن تكون صعبة في ظل توفير اتحاد الكرة لكل المعلومات عن اللاعبين وعن المنتخبات التي سيُواجهها المنتخب ضمن تصفيات منتخبات المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن المدرب بينتو ولاعبيه أمامهم فرصة ذهبية لتحقيق الحُلم.

وألمح إلى أن العقبة الوحيدة التي يُمكن أن تعتري طريق المدرب تتمثل في عدم معرفته بالكرة الآسيوية والخليجية، كونها تختلف عن الكرة في أمريكا اللاتينية من حيث المستوى والأداء والأساليب وطريقة اللعب، لكن النقبي عاد وأشار إلى أن وقوف المدرب على إمكانات أي لاعب من شأنه أن يختصر عليه كثيراً من الجهد والوقت مما يساعده ذلك في رسم خطط اللعب والتشكيل واكتشاف قدرات اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، وتابع القول إن لجنة المنتخبات مطالبة بتمليك بينتو معلومات المنتخبات المنافسة للأبيض في المجموعة السابعة.

فرصة

وذكر النقبي أن فُرصة مُنتخبنا في الصُعود للمونديال تظل قائمة في ظل امتلاكه لـ 3 مباريات مع المنافسين المباشرين على ملعبه باستثناء مواجهة إندونيسيا متذيل المجموعة، وقال: إذا قدر للمنتخب الحصول على 9 نقاط من 12 فهذا من شأنه أن يقوده للتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، ولفت إلى أن ظروف القرعة وضعت الأبيض في خانة مواجهة منافسيه الأقوياء خارج الديار خلال مرحلة الذهاب.

وأشار إلى أنه متفائل بتحقيق الأبيض للنتائج المرجوة، وذلك في أعقاب قرارات إلغاء الموسم الكروي الحالي.

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