عبد الرحمن أبو الشوارب: شكراً خط دفاعنا الأول

المصدر: دبي - علي الظاهري

ثمن عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة النصر لكرة القدم، الجهود الكبيرة التي قام بها أبطال خط دفاعنا الأول من مؤسسات وجهات لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة الماضية، ووجه أبو الشوارب رسالة شكر قائلاً:

«شكراً لأبطالنا في خط دفاعنا الأول، ولكل جندي وبطل يبذل الجهد والعرق في كل ميدان، شكراً لكل من شارك في هذه الملحمة الرائعة للحد من انتشار الوباء الذي أصاب العالم أجمع، ولكل الكوادر الطبية والأمنية واللوجستية، لكم منا كل الشكر والتقدير والامتنان، ولكم منا كل الحب والثناء والعرفان».

وأضاف أبو الشوارب في مقطع فيديو نشره النصر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «ما قدمتموه سيظل محفوراً في ذاكرة وطننا الحبيب، وسيشهد التاريخ بأنكم أبطال في هذه المرحلة الصعبة، وذلك بجهودكم وتضحياتكم العظيمة.. شكراً خط دفاعنا الأول».

مسؤولية مجتمعية

ويعتبر النصر من الأندية التي حرصت على المشاركة في المسؤولية المجتمعية لمواجهة «كوفيد 19» عبر بث رسائل توعوية والمشاركة في العديد من المبادرات، منها الانضمام لبرنامج «سفراء فيروس كورونا» الذي أطلقته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ضد الجائحة تحت عنوان «هيا نكسر سلسلة عدوى كوفيد 19» انطلاقاً من حرص النادي على دعم ومساندة جميع أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية خاصة التي تدعم جهود الدولة في محاربة فيروس «كورونا» المستجد.

ورغبة في مشاركة جميع شرائح وفئات المجتمع في هذه المرحلة الهامة لتجاوز التحديات التي تواجهنا جميعاً، وسعياً إلى تزويد جميع الأفراد بالمعلومات الطبية والعلمية الدقيقة التي يتوجب معرفتها في ظل مكافحة وباء «كورونا»، كما يحتضن النادي مركز خدمة الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19»، وذلك في إطار الجهود المبذولة في دبي لتطوير وسائل وآليات الكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19» والحد من انتشاره.

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