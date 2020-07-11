عودة الحياة للملاعب بعد توقف 117 يوماً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تنتعش ملاعب كرة القدم ابتداءً من اليوم، إيذاناً بانطلاق النشاط بعد توقف طويل امتد 117 يوماً بسبب جائحة «كورونا»، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 الذي تحدد لانطلاقته الثالث من سبتمبر المقبل بمسابقة كأس الخليج العربي، وتأتي الاستعدادات هذه المرة وسط ترتيبات خاصة وإجراءات دقيقة تراعي «البروتوكول» الصحي الخاص.

والذي بدأت الفرق تنفيذه بإجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وتمتد الإجراءات والترتيبات لفترة التدريبات التي تتدرج من تدريبات المجموعات حتى الوصول لتدريبات المجموعة الواحدة.

وتوزعت مواعيد انطلاقة التدريبات للفرق الـ 14 خلال الأسبوع الحالي، حيث ستكون البداية اليوم لـ 5 فرق، وتتواصل البدايات لبقية الفرق حتى الأسبوع المقبل، حيث سيكون خورفكان آخر الفرق التي تدشن استعداداتها للموسم الجديد.

تدريبات اليوم

بداية التدريبات ستكون بخمسة فرق هي النصر والوصل والوحدة وعجمان واتحاد كلباء، واختار النصر الصالة المغلقة بمدينة دبي الرياضية مكاناً للتدريبات ابتداءً من الساعة الرابعة مساء فيما يستهل عجمان برنامج إعداده في الخامسة مساءً بملاعب النادي في استاد راشد بن سعيد، وسيكون فريق الوصل على موعد مع بداية تدريباته ابتداءً من السابعة والنصف مساءً في ملاعب النادي بإستاد الوصل، أمام فريق الوحدة سوف يتدرب بداية من العاشرة صباحاً خلال فترات زمنية متفرقة حتى المساء في ملاعبه بإستاد آل نهيان.

وذلك بهدف تدريب كل مجموعة لوحدها وهي نفس الطريقة التي تتبعها جميع الفرق في الفترة الحالية، مع الفارق في كون الوحدة اختار البداية منذ الصباح، أما الفريق الخامس الذي يدشن تدريباته اليوم فهو اتحاد كلباء الذي تنطلق تدريباته عند الخامسة والنصف مساء على ملاعبه في استاد كلباء.

بقية الفرق الـ 9

أما الفرق التسعة الأخرى ضمن منظومة دوري المحترفين، فاختارت مواعيد مختلفة خلال هذا الأسبوع لبداية تدريباتها، وعلى رأسها حامل آخر لقب لدوري الخليج العربي، فريق الشارقة الذي تقرر أن يبدأ تدريباته غداً على ملاعبه المختلفة في استاد الشارقة، ويليه في اليوم التالي «الإثنين» فريق الجزيرة الذي يبدأ انطلاقته خارج ملعبه في ملاعب قصر الإمارات ابتداءً من السادسة مساء، وفي اليوم نفسه يدشن حتا انطلاقته في ملعبه باستاد حمدان بن راشد في الخامسة مساءً.

ويبدأ فريق شباب الأهلي الفحوصات الطبية اليوم وتستمر حتى الإثنين فيما تبدأ التمارين في استاد راشد يوم الأربعاء أو الخميس بعد صلاة المغرب، بعد ظهور نتيجة الفحوصات.

واختار فريقا العين والظفرة يوم الأربعاء المقبل موعداً لانطلاقتيهما للموسم الجديد، وسيبدأ العين تمارينه في استاد خليفة عند السادسة مساءً، وفي الموعد نفسه يتدرب الظفرة في ملعب الزعفرانة بأبوظبي وسيبدأ الفجيرة تمارينه السبت المقبل على ملاعبه ابتداءً من الخامسة مساءً، ويليه بعد يومين فريق بني ياس الذي حدد العشرين من الشهر الحالي موعداً لبداية التمارين، فيما لم يقطع فريق خورفكان يوم انطلاقة التدريبات، التي ستكون الأسبوع المقبل.

صفقات جديدة

ومع بداية الاستعدادات للموسم، بدأت بعض الفرق إبرام الصفقات الجديدة، التي كان أبرزها صفقة المهاجم تيغالي من الوحدة للنصر، وأتبعها النصر بصفقة أخرى من العيار الثقيل بضم نجم الشارقة السابق ريان منديز، وتعبر الصفقتان عن الاستعدادات القوية لفريق النصر في ملف التعاقدات الجديدة.

وفي العين انضم المدافع البرازيلي إيريك دي مينيزيس، «19 عاماً»، قادماً من فريق إنترناشيونال البرازيلي، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم حتى 2023، وهي أول صفقة رسمية لـ «الزعيم»، تحضيراً للموسم الجديد فيما حسم الوصل صفقة تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي سانتوس نيريس، لثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم الجديد، بالتعاقد مع نيريس البالغ من العمر 27 عاماً، وطوله 192 سم، يكتمل عقد رباعي أجانب الفهود الذي بات يضم البرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه رونالدو منديز، والأرجنتيني نيكولاس أوروز.

تنوع مدارس التدريب

ومع تنوع مدارس التدريب للفرق الـ 14 للموسم الجديد، حافظ المدربان الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، والمصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، على موقعيهما يحملان راية المدرب الوطني والعربي في آنٍ واحد.

وتنوعت جنسيات المدربين الـ 14 لتضم 10 جنسيات، هم: عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، الإسباني زاراغوسا المدير الفني لفريق شباب الأهلي، البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق النصر، الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، الهولندي مارك فوتا المدير الفني لفريق الوحدة، الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة، الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة، الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني لفريق بني ياس، الأورغوياني غورخي داسيلفا المدير الفني لفريق كلباء، الإسباني راؤول كانيدا المدير الفني لفريق خورفكان، الصربي غوران المدير الفني لفريق الفجيرة.

ضربة البداية

يقص فريق الوحدة شريط العودة للملاعب اليوم بانطلاقة تدريباته، على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي في العاشرة صباحاً، ويتبعه في بدء التدريبات فريق النصر، الذي تنطلق تدريباته في الرابعة عصراً على ملعب مدينة دبي الرياضية، قبل أن تنطلق تدريبات عجمان في الخامسة عصراً على ملعب استاد راشد بن سعيد، قبل نصف ساعة من انطلاق تدريبات الوصل باستاد الوصل بزعبيل.

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