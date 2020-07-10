آل علي معاوناً لخورخي في كلباء

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

أعلن نادي اتحاد كلباء، تعاقده مع المدرب الوطني عيسى بوصميم آل علي، لينضم للطاقم الفني المُعاون للأورغوياني خورخي داسيلفا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بقلعة النمور.

وأكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن تعيين عيسى آل علي، يأتي ترجمةً ودعماً لتُوجيهات القيادة الحكيمة، في منح الكوادر الوطنية الفُرصة للإبداع، إلى جانب تعزيز التمكين المهني في العمل الرياضي.

وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية والطاقات الوطنية التي تمتلك القدرة والكفاءة والموهبة، ما سيُعطي إضافة كبيرة لمسيرة الفريق الأول في الموسم الرياضي المقبل.

وأشار كانو إلى أن الإدارة تعمل على استراتيجية بعيدة المدى، هدفها منح الُفرص لأبناء النادي للاحتكاك واكتساب الخبرات، والتي ستشكل إضافة كبيرة في مسيرتهم الكروية، وإعطاء الفرصة لكل المدربين المواطنين في المواسم المقبلة، لتولى أمور الفرق والمراحل السنية. ونوه كانو بوجود عدد كبير من المدربين المواطنين الذين ينتظرون الفرصة لإظهار مكنون إبداعاتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز