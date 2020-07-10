«شرطة دبي» و«دبي الرياضي» يطمئنان على أنديتنا

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، أندية دبي، للاطمئنان على جاهزيتها، تمهيداً لاستئناف تدريبات بعض الفرق غداً، في إطار استعداداتها للموسم الجديد.

وشملت الزيارة، أندية شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، إلى جانب العديد من الجهات والأندية والمنشآت الرياضية الأخرى في الإمارة، وتابع الوفد تطبيق بروتوكول عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وضم الوفد الزائر كلاً من: الرائد عبد الله العميمي رئيس حملة «التزامكم سعادة»، والملازم أول خالد الحاي، والملازم أول سلطان سعيد، والوكيل نابت الكتبي، والوكيل هادي حسن، والملازم محمد عبيد، ومن مجلس دبي الرياضي، بدر حارب، وتوفيق الزهروني.

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