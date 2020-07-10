14 سبتمبر عودة دوري الأبطال الآسيوي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المواعيد الجديدة لاستكمال دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المباريات بنظام التجميع في دولتين، واحدة تستضيف مباريات أندية غرب آسيا، (المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، وسيتم تحديد اسم الدولتين خلال الفترة المقبلة، وتقام مبارياتها من دور المجموعات، وحتى قبل النهائي، بنظام التجمع، من 14 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر.

حيث ستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 لغاية 24 سبتمبر، ومباريات دور الـ 16 (جولة واحدة)، يومي 26 و27 سبتمبر، فيما تقام مباريات دور ربع النهائي (جولة واحدة) 30 سبتمبر، فيما تقام مباراة الدور قبل النهائي (جولة واحدة) 3 أكتوبر.

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