الانضباط تؤجل شكوى شباب الأهلي أسبوعاً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس من خلال الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، منح فرصة لنادي شباب الأهلي للرد على دفوع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، إلى جلسة الأربعاء 15 يوليو الجاري.

وقامت لجنة الانضباط بالاطلاع على دفوع رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة رداً على شكوى شباب الأهلي، والتي يطالب فيها ببطلان إجراءات مجلس إدارة رابطة المحترفين لدعوة جمعية عمومية طارئة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة بعدم استكمال الدوري. وكانت لجنة الانضباط قد عقدت أول اجتماع لها ومنحت اتحاد الكرة ورابطة المحترفين مهلة للرد على شكوى نادي شباب الأهلي.

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