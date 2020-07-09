الحنين يعيد سردار مرة ثالثة إلى عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

تعاقد نادي عجمان مع العراقي سرداد محمد لموسم واحد ليعمل معداً بدنياً للفريق الأول في الموسم الجديد وهي المرة الثالثة التي ينضم فيها سردار للفريق البرتقالي بعد تواجده في أول موسم للإحتراف 2008-2009 ثم مرة ثانية في موسم 2015-2016، وهو من المدربين المعروفين في بلاده من خلال عمله في فريق الشرطة بطل الدوري العراقي الموسم الماضي، كما عمل في المنتخب الاولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية الماضية .

وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول للعراق في نهائيات آسيا التي أقيمت العام الماضي في الامارات.

ويفسر سردار عودته مرة ثالثة لعجمان، للعلاقة الوطيدة التي تربطه بالامارات عموماً وبنادي عجمان على وجه الخصوص.

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