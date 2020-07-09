100 ألف درهم أقصى عقوبة لمخالفة بروتوكول التدريبات

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

حدد بروتوكول العودة إلى التدريبات، الذي عممه اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين على الأندية المخالفات والعقوبات المقرر اتخاذها في حال مخالفة أي من بنود الدليل الاسترشادي، الذي يتضمن الإجراءات والمعايير والشروط الواجب الالتزام بها، خلال تدريبات الأندية المقررة انطلاقها اعتباراً من الغد استعداداً للموسم الجديد.

ووفقاً للائحة الاسترشادية للعقوبات الواردة في البروتوكول الصحي الواجب اتباعه خلال التدريبات، والذي حصلت «البيان الرياضي» على نسخة منه، تتراوح الغرامات المالية بين 5000 إلى 50 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى المنع من التدريب في حالة التكرار في بعض الحالات.

ويتكون البروتوكول، الذي تم تعميمه على الأندية، وشرح آلياته للأندية، عبر ورشة العمل التي أقيمت عن بعد، أول من أمس، من 35 ورقة، يتضمن كل الاشتراطات، التي حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة، لضمان سلامة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في الأندية خلال التدريبات، بدءاً من الضوابط والإجراءات العامة للتدريبات، والحالات التي يمنع فيها اللاعبون من ممارسة النشاط، وإجراءات ما قبل وبعد التدريبات، وإعداد وتجهيز المرافق، وإجراء الاختبارات، والتنقل إلى ملاعب التدريب والدخول إليها، ومراحل التدريب.

مخالفة التعليمات

وبين البروتوكول أنه في حالة مخالفة ناد لأي من التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي، يتم إحالة المخالفة إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاتخاذ قرار بمنع النادي من إجراء التدريبات لمدة محددة أو وفقاً لجسامة المخالفة، ولا يعفي فرض عقوبة الانضباط على أي ناد أو شخص من أي مسؤولية قانونية عن مخالفة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة.

ووفقاً للائحة تنقسم العقوبات إلى 9 بنود، إذ تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على عدم تعيين مسؤول الاتصال بالنادي، الذي يتولى التنسيق بين النادي والاتحاد والرابطة، لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي، إذ يتعين على كل ناد تكليف موظف لتولي هذه المهمة، وأن يمتلك خبرة مناسبة في مجال الصحة والسلامة على ألا يكون من أفراد الطاقم الطبي بالنادي، وفي حالة مُضي أسبوع من بداية التدريبات دون تكليف مسؤول اتصال تضاعف الغرامة لتصل إلى 100 ألف درهم.

وحدد البند الثاني من لائحة العقوبات بالبروتوكول غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل شخص في حالة عدم التوقيع على إقرار البروتوكول، ترتفع إلى 10 آلاف درهم، والمنع من دخول مرافق التدريب في حالة التكرار، فيما تبلغ عقوبة مخالفة تجهيز وإعداد المرافق والخاصة بتعقيم المنشآت وأماكن التدريب إلى 50 ألف درهم.

البند الرابع

وحدد البند الرابع من اللائحة مخالفة عدم إجراء اختبارات فحص «كورونا» بـ 50 ألف درهم لكل شخص، بالإضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوماً، وتصل إلى 30 يوماً و100 ألف درهم في حالة التكرار، أما في حالة مخالفة إجراءات التنقل إلى ملاعب التدريب والدخول إليها الواردة بالبروتوكول فيتم توقيع عقوبة قدرها 5 آلاف درهم لكل شخص، ترتفع إلى 10 آلاف درهم، والمنع من دخول مرافق التدريب في حالة تكرار المخالفة.

أما في ما يتعلق بمخالفة إجراءات المرافق الواردة بالبند السادس من اللائحة فتفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل شخص، بينما يتضمن البند السابع مخالفة إجراءات الخروج من التدريب، وتوقيع غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل شخص في حالة عدم الالتزام بالتعليمات في هذا الشأن، فيما توقع عقوبة في حالة مخالفة بند معدات الحماية الشخصية بغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وفي حالة ارتكاب مخالفة عدم الإبلاغ عن إصابة بأي حالة إيجابية لعضو من أعضاء الفريق، يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل شخص، إضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوماً، وتصل إلى 30 يوماً و100 ألف درهم في حالة التكرار.

25 %

وفي ما يتعلق بأندية الدرجتين الأولى والثانية حددت اللائحة نسبة 25% من قيمة الغرامات الواردة باللائحة والمطبقة على أندية المحترفين، بينما تبلغ 10% على فرق المراحل السنية باستثناء مخالفات البند الرابع الخاص بإجراء الاختبارات، حيث تفرض غرامة قيمتها 25% من الغرامة الواردة باللائحة.

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