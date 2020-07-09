كلباء يضم المدرب الوطني عيسى آل علي للجهاز الفني

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلن نادي اتحاد كلباء تعاقده مع المدرب الوطني عيسى بوصميم آل علي والذي سينضم للطاقم الفني المُعاون للأورغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني للفريق الأول للكرة بقلعة النمور .

وأكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء أن تعيين عيسى آل علي يأتي ترجمةً ودعماً لتُوجيهات القيادة الحكيمة في منح الكوادر الوطنية الفُرصة للإبداع إلى جانب تعزيز التمكين المهني في العمل الرياضي.

وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية والطاقات الوطنية التي تمتلك القدرة والكفاءة والموهبة مما سيُعطي إضافة كبيرة لمسيرة الفريق الأول في الموسم الرياضي القادم.

وأشار كانو إلى أن الإدارة تعمل على استراتيجية بعيدة المدى هدفها منح الُفرص لأبناء النادي للاحتكاك واكتساب الخبرات والتي ستشكل اضافة كبيرة في مسيرتهم الكروية واعطاء الفرصة لكل المدربين المواطنين في المواسم القادمة لتولى امور الفرق والمراحل السنية .

ونوه كانو إلى وجود عدد كبير من المدربين المواطنين الذين ينتظرون الفرصة لاظهار مكنون ابداعاتهم .

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