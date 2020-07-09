صفقة مينديز تُسعد جماهير «العميد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

سادت حالة من الارتياح بين جماهير «العميد» بعد التعاقد مع ريان مينديز حيث سيشكل قوة ضاربة في الهجوم مع المنتدب الآخر تيغالي.

وسينضم مينديز إلى تدريبات الفريق بعد غد، وذلك بعد أنهت شركة النصر لكرة القدم إجراءات التعاقد رسمياً مع الجناح الدولي لمنتخب الرأس الأخضر قادماً من نادي الشارقة بعقد يمتد لموسمين.

ويعتبر مينديز «30 عاماً» هو أول تعاقدات النصر على مستوى المحترفين الأجانب، وستشهد التدريبات تواجد سبستيان تيغالي القادم من الوحدة في أول ظهور له مع النصر. ولم يتبقى أمام «العميد» سوى التعاقد مع لاعب أجنبي واحد لغلق ملف المحترفين.

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